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06.02.2018 15:04

Ярославские заключённые добавили российский флаг к олимпийским кольцам

Двести осуждённых исправительной колонии № 8 в Ярославской области устроили флешмоб в поддержку олимпийской сборной России. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН по Ярославской обаласти

Вооружившись воздушными шарами цветов российского триколора, заключённые во дворе колонии «изобразили» государственный флаг, а затем, убрав из палитры белый и добавив чёрный, жёлтый и зелёный, перестроились в олимпийские кольца. 

Фото: пресс-служба УФСИН по Ярославской обаласти

По словам заместителя начальника ИК-8 Виктора Феофанова, организаторами акции выступили сами осуждённые, администрация учреждения поддержала их инициативу.

«По замыслу организаторов вместе с яркими олимпийскими кольцами, символизирующими единение всех пяти частей света и всемирный характер Олимпийских игр, обязательно должен присутствовать в мероприятии главный символ нашей страны — Государственный флаг Российской Федерации», — отметили в пресс-службе областного УФСИН.

В Омской колонии №6 заключённые также нашли применение охватившему их чувству патриотизма. Семеро осуждённых в течение 15 дней слепили из снега ракетный комплекс «Тополь-М», максимально приближенный по габаритам к оригиналу. Почти 14-метровая скульптура украсила плац учреждения. В прошлом году на этом месте к столетию революции построили снежную «Аврору».

Фото: УФСИН по Омской области

Справка:

Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014.

Позже стало известно, что CAS рассмотрит иски 32 российских спортсменов, которые хотят попасть на Олимпиаду. 


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