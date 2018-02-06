Ярославские заключённые добавили российский флаг к олимпийским кольцам
Двести осуждённых исправительной колонии № 8 в Ярославской области устроили флешмоб в поддержку олимпийской сборной России. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН.
Вооружившись воздушными шарами цветов российского триколора, заключённые во дворе колонии «изобразили» государственный флаг, а затем, убрав из палитры белый и добавив чёрный, жёлтый и зелёный, перестроились в олимпийские кольца.
По словам заместителя начальника ИК-8 Виктора Феофанова, организаторами акции выступили сами осуждённые, администрация учреждения поддержала их инициативу.
«По замыслу организаторов вместе с яркими олимпийскими кольцами, символизирующими единение всех пяти частей света и всемирный характер Олимпийских игр, обязательно должен присутствовать в мероприятии главный символ нашей страны — Государственный флаг Российской Федерации», — отметили в пресс-службе областного УФСИН.
В Омской колонии №6 заключённые также нашли применение охватившему их чувству патриотизма. Семеро осуждённых в течение 15 дней слепили из снега ракетный комплекс «Тополь-М», максимально приближенный по габаритам к оригиналу. Почти 14-метровая скульптура украсила плац учреждения. В прошлом году на этом месте к столетию революции построили снежную «Аврору».
Справка:
Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014.
Позже стало известно, что CAS рассмотрит иски 32 российских спортсменов, которые хотят попасть на Олимпиаду.