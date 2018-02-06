Жителям Лисьего Носа пообещали построить канализацию

Жители поселка Лисий Нос пожаловались депутатам Законодательного собрания Петербурга на заболачивание прилегающих к поселку лесов и регулярные затопления улиц после дождей и схода паводковых вод. Возможные меры обсудили на заседании профильной комиссии городского парламента.

«По мнению специалистов профильных ведомств, эта проблема может иметь только комплексное решение – начиная со строительства в поселке центральной канализации и до модернизации всей мелиоративной системы в окрестных лесах. Сегодня все бытовые стоки сбрасываются в мелиоративные канавы», – сообщили 6 февраля в пресс-службе Мариинского дворца.

На заседании присутствовали муниципалы Лисьего Носа, которые заверили депутатов, что начало работ по прокладке канализации намечено уже на март 2018 года.

«В ходе обсуждения участники заседания пришли к выводу, что способ решения вопросов мелиорации может быть найден только после детальной научной экспертизы», – добавляют в пресс-службе ЗакСа.

Отметим, что в 2016 году чиновники Приморского района утверждали, что жители Лисьего Носа якобы страдают от затоплений из-за бобров. По словам сотрудников Приморского лесничества, животные строят плотины из веток и глины в канавах, что не позволяет воде уходить.