МИД РФ попросил россиян не летать на Мальдивы

МИД России порекомендовал россиянам воздержаться от посещения Мальдив, об этом 6 февраля сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

"5 февраля президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин Абдул Гаюм ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Причиной этого решения стало обострение внутриполитической ситуации после принятого Верховным судом Мальдив постановления об освобождении из заключения нескольких лидеров оппозиционных партий.

Противостояние властей с оппозицией затронуло только столицу. Обстановка на островах архипелага спокойная. Транспортная инфраструктура, включая аэропорт Мале, продолжает функционировать.

В связи с изложенным российским гражданам рекомендуется тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдивской Республики до отмены чрезвычайного положения. Тем, кто не может отказаться от поездки, настоятельно рекомендуется по прибытии в аэропорт направляться в места отдыха без заезда в Мале и проявлять максимальную осторожность", — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось о том, что на Мальдивах полицией задержан бывший президент страны.