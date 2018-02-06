После статьи “Фонтанки” генерал и полковник из института ФСИН заболели

Начальник Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН генерал-майор внутренней службы Сергей Емельянов и его заместитель по тылу полковник внутренней службы Иван Быков одновременно заболели. Как стало известно «Фонтанке» во вторник, 6 февраля, с минувшего понедельника оба руководителя находятся на больничном.

Нездоровье обоих руководителей, по данным «Фонтанки», может быть связано с нашим рассказом о похождениях полковника Быкова, который поздним вечером пятницы отправился на такси из ресторана в институт. По словам таксиста, тыловик напал на него и побил, приняв не то за сотрудника телевидения, не то за агента спецслужб.

По словам наших информированных собеседников, полковник Быков и его непосредственный начальник генерал Емельянов имели неприятный разговор с руководством ФСИН и, скорее всего, после выздоровления примут решение оставить службу.