По факту ДТП под Тихвином возбуждено уголовное дело

Аварию в Ленобласти, в которой утром 6 февраля погибли девять человек, будут расследовать в рамках уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения».

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, выяснять, что стало причиной лобового столкновения фуры и микроавтобуса на трассе Вологда – Новая Ладога, будет следствие Тихвинского района Ленинградской области. Дело возбуждено по 5 части 264 статьи УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее гибель больше двух человек.

Напомним, все восемь пассажиров микроавтобуса, который ехал в Петербург из Вологды, и водитель погибли на месте. Находящийся на рулем «Ивеко» мужчина был госпитализирован в больницу города Тихвина. Предприятие «Упрдор «Северо-Запад» ранее сообщало, что дорога была обработана антигололедной смесью, и претензий к состоянию трассы у сотрудников ГИБДД нет. В настоящий момент все личности погибших установлены.