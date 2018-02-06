Пожар на Тамбасова локализован

Еще
02:06 07.02.2018
Пришлите свою новость!
01:51
Детей научат делать катапульты и мобильные приложения
01:30
"Преодоление" объединит японских и петербургских студентов-художников
01:11
Яна Тумина и Алиса Олейник откроют «Комнату Герды»
00:38
В США часть вагонов скоростного поезда отцепилась на ходу
00:29
За метро «Купчино» нашли тело 11-летнего ребенка
00:19
Задержан "черный пояс" по тхэквондо, ограбивший главу турфирмы в Выборге
00:08
Falcon Heavy Маска полетела к Марсу
06/02
После реконструкции БДТ за 1,9 млрд возбуждено дело
06/02
Почти 200 человек пострадали при землетрясении на Тайване
06/02
В Китае испытали летающий дрон-такси с пилотом внутри
06/02
В Петербург вернулся "Танцующий трактор"
06/02
В Петербурге появится новый маршрут электробусов
06/02
Ассанж опроверг новость о продлении ордера на его арест
06/02
Навальный рассказал о допросе в СКР
06/02
Falcon Heavy c Tesla внутри пока решила не лететь
06/02
Автор The Sounds of Silence Пол Саймон уходит с большой сцены
06/02
Глава Минфина США: Новые санкции не повлияют на госдолг России
06/02
В полиции Всеволожска проходят обыски по делу о странном похищении
06/02
В Пхёнчхане откроют центры помощи жертвам сексуального насилия
06/02
Отремонтированный дом-памятник в Петергофе передали Росгвардии
06/02
Российские олигархи столкнулись с проблемами из-за «кремлевского доклада»
06/02
Шалимов подтвердил переход Шатова в «Краснодар»
06/02
Борис Эйфман выпустит спектакль в духе Чарли Чаплина
06/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 6 февраля
06/02
Президент Финляндии: Страны ЕС должны вместе решать вопросы миграции
06/02
Владельцы заправок с ядовитой «омывайкой» намерены защитить деловую репутацию в суде
06/02
Минспорт подал шесть исков к застройщикам стадионов ЧМ-2018 почти на 3 млрд рублей
06/02
Гнойный не увидел победы Гуфа над Птахой
06/02
Сгоревшую постройку с башней на Главной улице продали с торгов
06/02
Медведев поручил Минобороны начать военное сотрудничество с Ливаном
06/02
Псковским десантникам представили нового командира
06/02
«Пассажиравтотранс» поспорит с УФАС из-за тарифов
06/02
Уровень воды в Отрадном поднимется еще выше
06/02
Telegram удаляли из App Store из-за детской порнографии
06/02
Суд не стал отменять ордер на арест основателя Wikileaks
06/02
Американские биржи сегодня решили не падать
06/02
Исаакиевский собор стал самым упоминаемым музеем в России за 2017 год
06/02
В Эстонии микроавтобус с шестью путешественниками провалился под лёд в море
06/02
Центр онкологии им. Петрова: Сломанный ускоритель заработает со следующей недели
06/02
Смольный готов досрочно расплатиться за «Невскую ратушу», чтобы сэкономить на процентах
06/02
УФАС обязал «Пассажиравтотранс» установить для всех перевозчиков единые условия
06/02
Режиссер отправила на встречу номинантов «Оскара» своего картонного двойника
06/02
Суд отказался принимать иск юриста, выступившего против дресс-кода в парламенте Петербурга
06/02
Проспект Ветеранов продлят на запад
06/02
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
06/02
Суд арестовал экс-главу правительства Дагестана
06/02
Петербурженка показала, как мужчина с ватрушкой исполосовал её машину
06/02
После статьи 47news дети девелопера Пасяды превратились в патриотов
06/02
Президент Мальдив обвинил в заговоре Верховный суд страны
06/02
ВТБ инвестирует 30 миллиардов рублей в платформу для интернет-торговли
06/02
Открывается театральный фестиваль «Золотая маска»
06/02
Майор Филипов стал Героем России
06/02
Hyundai представила кроссовер Santa Fe нового поколения
06/02
Бастрыкин призвал вернуться к теме декриминализации побоев в семье
06/02
В Смольном ищут причину душка над рекой Новая
06/02
На эстонских паромах стало вполовину больше российских туристов
06/02
«Невская ратуша» обойдется Смольному в полтора раза дороже
06/02
Юрию Дудю и другим YouTube-персонажам предложили рекламировать выборы-2018
06/02
«Уральские авиалинии» отменили часть рейсов в Израиль из Петербурга на весь февраль
06/02
Себестоимость московских квартир догнала петербургские
06/02
Маск показал "мультфильм" про старт Falcon к Марсу
06/02
СМИ: Авторы «Ходячих мертвецов» занялись воскрешением Карла
06/02
Парковку за Казанским собором сделают платной
06/02
СМИ: Тело погибшего в Идлибе майора Филипова доставили в Россию
06/02
СМИ: В испанский отель "Краснодара" пришла посылка для Шатова
06/02
В ДГБ№1 объединили всю детскую кардиологию и кардиохирургию Петербурга
06/02
Главврач Института экспериментальной медицины за освоение 11 миллионов оштрафован на 40 тысяч
06/02
Ярославские заключённые добавили российский флаг к олимпийским кольцам
06/02
Финский музей не собирается снимать "картину с домогательствами"
06/02
МИД РФ попросил россиян не летать на Мальдивы
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
06.02.2018 14:11

Пожар на Тамбасова локализован

Сотрудники ГУ МЧС справились с огнем на улице Тамбасова, где днем 6 февраля горел автосервис. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, огонь удалось локализовать, от повышенного номера сложности спасатели уже отказались. Как ранее писала «Фонтанка», горит автосервис на улице Тамбасова, дом 5, литера «Н», площадь пожара заняла 200 квадратных метров. На месте продолжает работать передвижная лаборатория, которая производит замеры воздуха.

Напомним, на прошлой неделе на этой же улице горело здание — буквально соседнее. Тогда пожар в здании «Ленфильма» начался на 4 этаже, задымило снимавшиеся в кино ретроавтомобили. 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35

Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В США часть вагонов скоростного поезда отцепилась на ходу
За метро «Купчино» нашли тело 11-летнего ребенка
После реконструкции БДТ за 1,9 млрд возбуждено дело
Почти 200 человек пострадали при землетрясении на Тайване
В Эстонии микроавтобус с шестью путешественниками провалился под лёд в море
Суд арестовал экс-главу правительства Дагестана
Петербурженка показала, как мужчина с ватрушкой исполосовал её машину
Президент Мальдив обвинил в заговоре Верховный суд страны
Главврач Института экспериментальной медицины за освоение 11 миллионов оштрафован на 40 тысяч
Под Скотным в кювет вылетела легковушка, под Тосно – тягач
Когда посадка оповещает о посадках
Девять жизней по встречной
Как блондинка Андрей разбила сердце ФСО
Служба доставки уголовных дел
Как построить торговый центр, не начиная строительства
Форшмак от ФСИН: Таксисту не понравилось возить пьяного полковника
Как Петербургу свет потушили
Православные пули летят мимо
Десять лет на троих за круизы для нелегалов
Постреляли в Питере банду c Кавказа
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербург вернулся "Танцующий трактор"

Falcon Heavy Маска полетела к Марсу

"Фонтанка"

Сугроб и бабочки: как магазин крафтовых галстуков выяснял, кто оставил кучу под дверью

Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.