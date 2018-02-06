Пожар на Тамбасова локализован

Сотрудники ГУ МЧС справились с огнем на улице Тамбасова, где днем 6 февраля горел автосервис.

Как сообщает пресс-служба ведомства, огонь удалось локализовать, от повышенного номера сложности спасатели уже отказались. Как ранее писала «Фонтанка», горит автосервис на улице Тамбасова, дом 5, литера «Н», площадь пожара заняла 200 квадратных метров. На месте продолжает работать передвижная лаборатория, которая производит замеры воздуха.

Напомним, на прошлой неделе на этой же улице горело здание — буквально соседнее. Тогда пожар в здании «Ленфильма» начался на 4 этаже, задымило снимавшиеся в кино ретроавтомобили.