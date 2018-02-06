Эксперты: В 2017 году рынок апартаментов в Петербурге удвоился

За 2017 год предложение апартаментов на рынке Петербурга выросло вдвое – с 3 до 5,8 тысячи лотов, говорится в исследовании NAI Becar. При этом общий объем спроса в 2017 году увеличился в 3,5 раза по отношению к данным за 2016 год.

Большая часть апартаментов в Петербурге – 43% – строится для долговременного проживания, как аналог квартиры, подсчитали в NAI Becar. Еще 38% – это сервисные апартаменты. Площади в них принадлежат разным собственникам, а управляющая компания сдает апартаменты в аренду и предоставляет сервис арендаторам. Наконец, 19% – классические апарт-отели, аналог гостиниц. Рост спроса на апартаменты обеспечивают инвесторы. Около 70% апартаментов приобретают для сдачи в аренду. В итоге за год цены на апартаменты класса комфорт выросли на 30%, бизнес-класса – на 3,5%, элитных – на 4,2%.

В 2018 году специалисты компании NAI Becar прогнозируют сохранение объемов спроса и дальнейший рост цен в пределах 10%. На рынок могут выйти до 15 комплексов на 2000-3500 апартаментов.

В Москве бум строительства апартаментов и лофтов прошел в 2012-2015 годах. Тогда их доля на первичном рынке столицы достигала 37%, сообщала «Метриум Групп». Однако после ужесточения законодательства и кризиса их доля снизилась. В конце 2017-го, по данным той же «Метриум Групп», она составила 19%.