Когда посадка оповещает о посадках

Маячок самолета со спецназом на борту заранее оповещает о дате и месте операции по задержанию высокопоставленных лиц. Властная верхушка Дагестана тоже могла наблюдать приближение беды.

К вечеру 6 февраля Басманный суд арестовал руководителей Дагестана, и их скорбный путь в Москву можно было наблюдать в прямом эфире благодаря Следственному комитету. В опубликованную накануне запись о задержании попал бортовой номер самолета Ан-148, который прилетел в Махачкалу за чиновниками. История этого номера – RA-61712 – вполне открыта. Тот же самолет, например, 19 сентября 2015-го летел в Коми, а через несколько часов в нем оказался глава республики Гайзер.

Ан-148 с бортовым номером RA-61712 в настоящее время находится в составе объединенного авиационного отряда специального назначения ФСБ России. На нем перемещаются сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение и силовое обеспечение наиболее резонансных дел.

Как правило, самолет прибывает в пункт назначения (он же – город, в котором планируется спецоперация по задержанию высокопоставленных лиц или подозреваемых в особо тяжких преступлениях, например терроризме) накануне мероприятий. Как следует из онлайн-сервисов слежения за воздушными судами, в подавляющем большинстве случаев отправляется борт из столичного аэропорта Внуково. За день Ан-148 со спецназом на борту может облететь три-четыре города.

Подробную информацию о воздушных судах хранит, пожалуй, самый известный в мире сервис слежения – Flightradar24. Он аккумулирует информацию от расположенных по всему миру приемников, которые ежесекундно получают данные с установленных на самолетах ADS-B-транспондеров – координаты, скорость, высоту. Так рисуется маршрут.

Один из первых полетов в интересах спецслужбы RA-61712 совершил 4 мая 2015 года в Калининград, и это совпадает с моментом, когда в Литве за шпионаж был задержан действующий сотрудник ФСБ Николай Филипченко. Возможно, это обстоятельство и вызвало переброску сотрудников столичного аппарата. Филипченко получил десять лет, приговор вступил в силу.

Впервые внимание споттеров, которые ведут фотоохоту за воздушными судами, самолет привлек рано утром в субботу, 19 сентября 2015 года. Он прилетел в Сыктывкар, а вечером вернулся в Москву, отягощенный россыпью влиятельных чиновников Коми. За один день было обезглавлено все руководство республики – глава Вячеслав Гайзер, его зам Алексей Чернов, вице-премьер Константин Ромаданов и председатель госсовета Игорь Ковзель.

В марте 2017 года короли оружейного подполья не успевали бы следить за перемещениями RA-61712. ФСБ провела оглушительное турне по Йошкар-Оле, Новосибирску, Чите, Иркутску, сопровождая расследование контрабанды огнестрельного оружия из США. Судя по плотности перелетов, отраженной в web-истории борта, спецназ только и успевал, что приземляться, задерживать, взлетать – и по новой.

23 мая 2017 года самолет взял курс на столицу Киргизии Бишкек. Вернулся в Москву 25 мая, и, по совпадению, ФСБ распространила релиз о задержании четырех человек, подозреваемых в связях с террористами.

29 мая 2017-го спецназовцы во Внуково погрузились в самолет до Симферополя, и в тот же день по подозрению в получении взятки в 40 тысяч долларов в Ялте был задержан бывший министр сельского хозяйства Крыма, лучший ученый-винодел, директор ВНИИ виноградарства и виноделия РАН Анатолий Авидзба.

28 июля отряд гостил в Петербурге, и появились новости о задержании семи человек, предположительно причастных к подготовке терактов, в том числе к подрыву «Сапсанов».

В тот же день RA-61712 отправился в Махачкалу, где был задержан начальник охраны здания правительства Дагестана Магомед Омаров – по подозрению в похищении министра ЖКХ Ибрагима Казибекова.

25 января 2018 года десант ФСБ высадился в скромной Калуге. Причина стала известна через несколько дней, когда журналист Павел Никулин был доставлен на допрос в качестве свидетеля по делу об обучении в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК). Героем его последнего интервью стал мужчина, уехавший воевать в Сирию, публикация называлась «Из Калуги с джихадом».

Судя по открытому реестру, в ведении ФСБ находятся два самолета Ан-148-100Е выпуска 2011 года с компоновкой на 49 мест. Их строили для ВВС Мьянмы. Но заказчик аннулировал контракт после катастрофы 5 марта 2011 года. Однотипный борт разбился при испытательном полете, погибли шесть человек. RA-61712 и его близнец RA-61707 были оставлены заводу-изготовителю. Они долго ждали хозяина и обрели покой во властных объятиях контрразведки к 2015-му. Как пишут на авиационных форумах, гражданской авиации России самолеты не подходят из-за выполнения в экспортном варианте и нехватки дополнительной сертификации.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»