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06.02.2018 13:58

Турецкие партнеры вышли из атомного проекта с Россией

Два турецких партнера Росатома по проекту АЭС «Аккую» вышли из него, неудовлетворенные условиями. 

Проект покинули строительные компании Kolin Insaat и Kalyon Insaat, сообщает 6 февраля РБК со ссылкой на два своих источника. Инвесторов якобы не устроило условие выбора подрядчиков по конкурсу. Но, по данным издания, на их место может прийти турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC, которая реализует подобный проект с Японией. Факт переговоров подтвердил представитель Росатома. 

Как писала «Фонтанка», АЭС «Аккую» – крупнейший российско-турецкий проект. Соглашение о её постройке было заключено еще в 2010 году. Но официально работы начались лишь в декабре 2017-го. На объекте работают и петербургские специалисты, которые поселились там на целый год. 

 


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