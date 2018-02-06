Ginza пообещала вернуть снесенное летнее кафе на место

Веранда кафе «Прянoсти & Радости» демонтирована временно, об этом «Фонтанке» сообщили в группе компаний Ginza.

Убрать ее потребовалось для того, чтобы освободить доступ к электросетям под мостовой. «Когда ремонтные работы будут завершены, павильон вернется на место», – отмечают в Ginza.

В холдинге также подчеркнули, что убрали веранду добровольно и своими силами: сотрудники Центра повышения эффективности только следили за процессом. По словам представителя ресторатора, договор с городом на размещение павильона является действующим.

Ранее «Фонтанка» сообщила о сносе части ресторана «Прянoсти & Радости» на Петроградской стороне. По словам очевидца, на месте были замечены сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества и комитета по контролю за имуществом, в полномочия которых входит демонтаж незаконных построек.

По данным ККИ, терраса летнего кафе была размещена самовольно. В комитете имущественных отношений подтвердили, что договор на установку летнего кафе на Малой Посадской был расторгнут еще в 2016 году. Поводом являлось нарушение сроков размещения. Летние веранды можно устанавливать с 1 апреля по 30 сентября, напомнили в комитете.