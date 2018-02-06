Роскачество обнаружило токсичные мужские костюмы

В преддверии Дня защитника Отечества эксперты Роскачества исследовали мужские костюмы российских и зарубежных брендов. В испытаниях участвовали 26 образцов в ценовом диапазоне от 5 310 до 40 548 рублей. Результаты исследования размещены на сайте Роскачества 6 февраля.

Так, костюмы бренда Grandmen (ООО «Тверская Швейная Фабрика»), по мнению экспертов, сшиты из токсичных материалов. Такие ткани линяют от пота и при стирке.

«Эксплуатация костюмов этой торговой марки может нанести вред здоровью», — говорится в исследовании.

В одиннадцати торговых марках проверяющие нашли недостатки по гигроскопичности, способности ткани «дышать», стойкости к истиранию, а также дефекты при пошиве. Одно из наиболее частых нарушений — несоответствие реального состава изделия указанному на этикетке. Его выявили в девяти случаях.

По результатам исследования на присвоение российского знака качества из всех участников может претендовать только отечественная марка Clubber (швейная фабрика «Большевичка»). Костюмы повышенного качества эксперты отметили и у Mango.