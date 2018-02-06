Девять жизней по встречной
6 февраля в 6:20 утра на 443 километре заснеженной трассы А-114 "Вологда — Новая Ладога" минивэн "Форд Торнео" 2008 года выпуска с областными номерами "Х 649 ХУ 47" выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Iveco, перевозившим хлеб. Восемь пассажиров и 40-летний водитель микроавтобуса Роман Сызранцев погибли на месте. Шофера большегруза доставили в больницу Пикалево, где ему диагностировали травму глаза. Известно, что автобус отправился из Вологды в 00:15 6 февраля. Таким образом, в момент ДТП автобус находился в пути шесть часов.
Отметим, что "Форд Торнео" – это пятиместная машина. Но, как правило, в районе багажника в минивэне устанавливается еще два компактных кресла. В случае этого ДТП в машине каким-то образом оказался еще и восьмой пассажир.
В федеральном казенном учреждении Упрдор "Северо-Запад" сразу после аварии сообщили, что проезжая часть была обработана противогололедными материалами в период с 5:10 до 6:10. То есть, за десять минут до аварии. Подрядчик, который содержит и отвечает за этот участок, – ООО "РемСед".
По данным 47news, организацией перевозки по рейсу занимался 37-летний индивидуальный предприниматель Андрей Уваров. В конце января он отпраздновал день рождения. В телефонном разговоре коммерсант сообщил, что на него работает с десяток машин, а на рынке он уже около десяти лет.
По данным информационной системы "СПАРК-Интерфакс", основным видом деятельности его ИП являются "перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию". Известно, что автобусы предпринимателя ходят на Москву и Петербург. Кстати, на месте аварии были найдены череповецкие путевые листы.
Редакция дозвонилась до безнесмена.
- Что за люди ехали в автобусе?
– Ну как... заказали автобус и поехали,
- У вас есть разрешение на межрегиональные перевозки?
– Конечно, есть, – уверенно ответил бизнесмен и ушел со связи, сославшись на то, что его внимания требует следователь.
Выход автобуса из Вологды совпадает с расписанием некого агрегатора перевозчиков "Автолайн". По предварительным данным, такого перевозчика нет в реестре Минтранса. Важно то, что сам факт расписания говорит о том, что автобусы не "заказные", как утверждает бизнесмен, а дублируют легальные маршруты. Отметим, что сегодня в 12:40 от станции метро "Улица Дыбенко" в Петербурге в сторону Вологды должен отправиться автобус, указанный в расписании. Как выяснилось, путевой лист, обнаруженный на месте аварии, выполнен на бланке "Автолайна".
Через несколько часов после ДТП стало известно, что большинство погибших, предположительно, были жителями Вологодской области.
Виктор Смирнов,