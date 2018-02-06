Пожар на Тамбасова тушат по повышенному номеру 1-Бис

К месту пожара в Красносельском районе Петербурга выехала передвижная лаборатория, которая будет проверять воздух в зоне горения. Пожару присвоили повышенный номер сложности 1-Бис.

Об этом днем 6 февраля сообщает ГУ МЧС по городу. Вызвать дополнительные расчеты было решено через 15 минут после прибытия первых подразделений, так как есть угроза дальнейшего распространения пламени. Однако пока площадь пожара не увеличилась и по-прежнему составляет 200 квадратных метров. Кроме спасателей, возле дома 5, лит Н, по улице Тамбасова работают специалисты передвижной химической лаборатории. Как уже писала «Фонтанка», горит здание, в котором расположены несколько автосервисов, и есть риск загрязнения воздуха вредными веществами.