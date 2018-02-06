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06.02.2018 13:46

Уголовное дело о дебоше “легенды полиции” передано в Следственный комитет

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу принял к своему производству дело о побоях, возбужденное полицейским дознанием после погрома в ресторане O'Briens на проспекте Энгельса.

Как стало известно «Фонтанке», решение было принято в связи с личностью предполагаемого дебошира. Напомним, 19 ноября 2017 года некий мужчина в O'Briens побил двух девушек – официантку и администратора – и задел кулаком бармена.

Судя по показанной нами видеозаписи, неугомонным посетителем оказался «легендарный» четырежды уволенный из транспортной полиции подполковник Сергей Ратушный. Он известен тем, что после возбуждения в отношении него уголовных дел за хранение взрывчатки, за грабеж и за превышение служебных полномочий неизменно восстанавливался на полицейской службе.

Уголовное дело о побоях по части второй статьи 115 УК было возбуждено отделом дознания УМВД по Выборгскому району Петербурга 5 февраля.


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Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
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