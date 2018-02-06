Город одолел бывшего генподрядчика стадиона «Санкт-Петербург» в Верховном суде

«Трансстрой» не смог в Верховном суде добиться пересмотра решения о расторжении контракта на строительство стадиона «Санкт-Петербург».

– В споре о законности расторжения городом основного контракта на строительство стадиона с бывшим генеральным подрядчиком поставлена юридическая точка, – сообщил 6 февраля «Фонтанке» Олег Зинченко, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, защищающей интересы Санкт-Петербурга. – Верховный суд отказался принимать жалобу ИК «Трансстрой», подтвердив тем самым установленные нижестоящими судами факты многочисленных нарушений бывшим генподрядчиком, за что он, собственно говоря, и оказался за забором, без контракта и в списке недобросовестных поставщиков.

В «Трансстрое» обещали позднее прокомментировать свои дальнейшие действия и отношение к принятому Верховным судом решению. Напомним, что горсуд Петербурга 30 января, наоборот, выступил на стороне подрядчика.

«Фонтанка» подробно описывала конфликт строителей с чиновниками. Надо отметить, что Смольный судится сразу с тремя структурами холдинга «Трансстрой» по трем разным контрактам. Помимо «Инжтрансстроя-СПб», от которого город требует 3,6 млрд рублей, есть еще контракт с АО «Корпорация "Трансстрой"» на 1,77 млрд рублей и с АО «Инжтрансстрой» на 12,54 млрд рублей. В свою очередь, структуры «Трансстроя» подали два денежных иска к заказчику — на 750 млн и 212 млн рублей по факту неоплаченных работ. С подрядчиком стадиона город расстался в июле 2016 года. Тем же летом место на ключевом объекте занял «Метрострой».