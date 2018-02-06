Минкомсвязи заблокировало 600 «зеркал» заблокированных сайтов

С момента вступления в силу закона о блокировке «зеркал» Минкомсвязи велело поисковикам убрать из выдачи более шестисот таких ресурсов.

Как сообщает Роскомнадзор 6 февраля, «зеркала» в основном появляются у сайтов, которые нарушают закон об авторских правах. Так, 182 дубля принадлежат ресурсам, на которых загружены пиратские копии фильмов. Значительная часть таких «киношных» ресурсов, 37, принадлежат сайту Kinogo. По закону, поисковики Yandex, Mail.ru, Rambler, «Спутник» и Google должны удалить интернет-страницы из выдачи.

Напомним, закон о блокировке дублей вступил в силу 1 октября 2017 года. Решение о блокировке принимает специальная комиссия в Минкомсвязи, после чего операторы должны ограничить к ним доступ.