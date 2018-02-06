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13:57 06.02.2018
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06.02.2018 13:18

Госдума готовится увеличить штраф за езду без ОСАГО

Законопроект об увеличении штрафа за езду без полиса ОСАГО в Госдуме РФ собираются принять до конца весенней сессии, сообщают 6 февраля СМИ.

«Законопроект не ставит перед собой цель просто увеличить штраф. Основная задача – это чтобы обязательное страхование все-таки стало обязательным», – отмечает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов .

Сколько сейчас составляет штраф и сколько будет после принятия законопроекта, читайте на «Водителе Петербурга».


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По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
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25.01.2018 18:46

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Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49

"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников

OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
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УК «Новоселье»
29.01.2018 12:47
Строительство надземного перехода в Новоселье ведется активными темпами
По информации УК “Новоселья”, долгожданный надземный переход Красносельского шоссе начали обшивать панелями. Сдать в эксплуатацию конструкцию предполагается весной этого года. Изюминкой перехода станут современные лифты OTIS, которыми позволят пользоваться конструкцией и людям с ограниченными возможностями.
ГК «Эталон»
25.01.2018 18:46
Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ
Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
ГК «Эталон»
11.01.2018 17:59
Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»
Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Setl City
28.12.2017 13:39
Setl City сдала дома 10-й очереди ЖК «Лондон» в Кудрово
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 10/1, 10/2, 10/3 в квартале «Лондон» микрорайона комфорт-класса «Семь столиц» в Кудрово. Дома состоят из нескольких секций высотой от 12 до 25 этажей. Общая жилая площадь новых корпусов – более 58,7 тыс. кв. м.
LEGENDA Intelligent Development
27.12.2017 17:34
Последние дни предновогодних акций от LEGENDA
Успейте воспользоваться специальными предложениями, которые распространяются на проекты «LEGENDA Дальневосточного» и 1 очередь «LEGENDA Комендантского».
Автор фото Василевская Анна
25.12.2017 13:46
Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
Компания «Арсенал-Недвижимость»
22.12.2017 15:20
ГК “Арсенал-Недвижимость”: строительство ЖК ведется активными темпами
Девелопер проинформировал о ходе работ на строительных площадках двух знаковых своих объектов
ГК «Эталон»
21.12.2017 15:48
В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала 2017 года
21 декабря 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 9000-го покупателя с начала года. «Юбилейным» покупателем стал Охочинский Юрий Владимирович - российский певец, бархатный голос Санкт-Петербурга. Юрий Владимирович и его супруга Анна Юрьевна приобрели квартиру в ЖК «Самоцветы», расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга – на Васильевском острове
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