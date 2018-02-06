Госдума готовится увеличить штраф за езду без ОСАГО
Законопроект об увеличении штрафа за езду без полиса ОСАГО в Госдуме РФ собираются принять до конца весенней сессии, сообщают 6 февраля СМИ.
«Законопроект не ставит перед собой цель просто увеличить штраф. Основная задача – это чтобы обязательное страхование все-таки стало обязательным», – отмечает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов .
Сколько сейчас составляет штраф и сколько будет после принятия законопроекта, читайте на «Водителе Петербурга».