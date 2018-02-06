На Тамбасова горит автосервис

Мастерская по ремонту иномарок горит в Красносельском районе Петербурга днем 6 февраля. Площадь пожара заняла 200 квадратных метров.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар тушат с 12:53, горит автосервис в доме 5, литера Н, по улице Тамбасова. В ангаре 30 на 40 метров огонь занял площадь в 200 квадратных метров.

Видео: читатель "Фонтанки" Сергей

Согласно открытым источникам, в этом здании находится автосервис Mercedes и BMW. На месте работают 5 пожарных расчетов.

Видео: читатель "Фонтанки" Андрей