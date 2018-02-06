Как выглядит "Новокрестовская" за 128 дней до ЧМ по футболу
Журналисты осмотрели ход строительства станции "Новокрестовская", которая должна стать одним из основных транспортных объектов в Петербурге стартующего 14 июня чемпионата мира по футболу.
Несмотря на то, что до ЧМ остается больше трех месяцев, пассажирам проверить станцию удастся раньше: по планам Смольного, работы на станциях "Новокрестовская" и "Беговая" должны быть полностью завершены до конца марта, а 29 апреля пройдет тестовый матч в преддверии ЧМ-2018 "Зенит" – ЦСКА.