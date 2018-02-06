Как выглядит "Новокрестовская" за 128 дней до ЧМ по футболу

Клубный дом Look подключают к отоплению и готовят к сдаче

Клубный дом Look на Лиговском будет введен в эксплуатацию с опережением графика, работы по строительству идут ударными темпами. ЖК бизнес-класса LOOK был выведен на рынок ровно год назад - в январе 2017 года. По плану строительный холдинг «ПСК» должен сдавать объект в июне 2018 года