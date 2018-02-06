Setl City – лидер по объему ввода жилья в Петербурге и Ленобласти

По данным экспертов Центра оценки и аналитики БН, в 2017 году Setl City ввела в эксплуатацию самый большой объем жилья среди застройщиков Петербурга и Ленобласти.

Компания сдала 636 тыс. кв. м продаваемой площади жилой недвижимости, что почти на 100 тыс. кв. м больше показателей 2016 года и составляет 12,4% от общего объема ввода в городе и регионе.

В прошлом году были введены в эксплуатацию объекты Setl City в различных сегментах рынка, от комфорт-класса до элиты. Среди них в Петербурге – корпуса ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе, «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков, «Невские паруса» в Невском районе, «Чистое небо» – в Приморском. Полностью завершено строительство жилых комплексов сегментов бизнес и премиум: «Мироздание» на Петроградской стороне и Stockholm на берегу Большой Невки. На территории Ленобласти были сданы корпуса ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино» и дома квартала «Лондон» в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово.

По объему текущего строительства Setl City входит в тройку крупнейших застройщиков России. Согласно данным Национального объединения застройщиков жилья, в настоящее время компания возводит 17 жилых комплексов – более 2,24 млн кв. м недвижимости.

Эксклюзивным брокером проектов Setl City в Петербурге и Ленобласти выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/zimaleto/declarations

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», разрешение на строительство 78-12029720-20150 от 09.04.2015 г, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК "Мироздание" – застройщик ООО "Норд Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/mirozdanie/declarations

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", разрешение на строительство № 78-15037920-2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/stockholm/ declarations

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК «Лондон» - застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", разрешение на строительство , проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", разрешение на строительство №RU47504303-50/13 от 20.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations