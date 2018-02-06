Сооснователь финпирамиды «Рубин» из Петербурга вышел на свободу с долгом в полмиллиарда

В Петербурге сооснователь финансовой пирамиды «Рубин» Александр Федин получил реальный срок за хищение почти полумиллиарда рублей у вкладчиков и вышел на свободу после многолетней тяжбы. Взыскивать деньги потерпевшие будут самостоятельно.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 февраля, Федин по делу о мошенничестве в особо крупном размере приговорен к 2 годам 10 месяцам колонии и освобожден от наказания в связи с отбытием срока.

Финансовая история «Рубина» длилась с 2005 года, закончилась в 2008-м. За это время без вкладов и процентов остались более полутора тысяч человек. Рекламу пирамида давала мировую, гигантскими дивидендами соблазнялись жители США, Израиля, Западной Европы, ближнего зарубежья и, конечно, России. «Рубин» официально значился инвестиционным проектом, позволяющим заработать до 50 % годовых.

«С сентября 2005 года по 22 февраля 2008 года были похищены средства у 1617 граждан на общую сумму не менее 462 млн рублей», – подытожила бухгалтерию «Рубина» пресс-служба судов.

Количество вкладчиков превышало 100 тысяч, они внесли на счета аффилированных с пирамидой компаний десятки миллиардов рублей.

Федина арестовали в 2009 году. Судебный процесс длился с мая 2015-го.

Предприниматель вину признал. Проведенные под стражей и домашним арестом годы покрыли срок наказания. Гражданские иски потерпевших признаны судом по праву. Они должны будут обратиться за возмещением в индивидуальном порядке.