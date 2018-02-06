Смольный расширил 5-миллиардную программу ремонта улиц в Петербурге

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга до конца февраля 2018 года проведет тендеры на ремонт 95 дорожных объектов. Еще в октябре, как писала «Фонтанка», адресов было 89.

– До конца февраля комитет планирует объявить тендеры на текущий ремонт городских дорог. Список подлежащих ремонту дорог, включающий 95 объектов, будет разделен на 12 лотов, - сообщила 6 февраля нашему корреспонденту пресс-секретарь КРТИ Юлия Головина.

Кроме 12 лотов будет и несколько отдельных мелких лотов (трамвайные пути и так далее). По словам Головиной, изменение числа объектов связано с тем, что в программу добавились мелкие адреса, и по некоторым объектам уменьшились объёмы работ. Полную актуальную программу адресного ремонта можно посмотреть на сайте ведомства.

Разделенную по районам выдержку из программы с основными адресами ремонта «Фонтанка» делала еще в октябре 2017 года. Объем инвестиций не изменился — выделено 5 млрд рублей.