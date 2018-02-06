Выставка «Лампа Человек Он» Юлии Косульниковой и Алексея Сахнова – подопечных психоневрологических интернатов в Старом Петергофе и в Волосове, работает последние два дня. В Музее Анны Ахматовой можно увидеть графические картины художников, бумажные домики и фотографии – ПНИ снаружи и изнутри. В рамках выставки прошла дискуссия «Арт-практики в психоневрологических интернатах».

Художники до вернисажа не были знакомы друг с другом. Юля живет в Волосовском ПНИ, Алексей в ПНИ №3 в Старом Петергофе. Их объединяет талант, острое внимание к миру, обнаженность и честность творческой подачи, открытость человека, которому – одинокому среди людей – никак по-другому не выразить себя. Только через творчество.

Этот выставочный проект состоялся благодаря объединению «Широта и долгота», который создали молодые люди – искусствоведы, фотографы, кураторы для того, чтобы находить и поддерживать талантливых художников в интернатах по всей России, а не только в Петербурге, а также кураторам выставки Наталье Петуховой и Леониду Цою.

На выставке уже прошли мастер-класс «Фломастеры для всех» и дискуссия «Арт-практики в психоневрологических интернатах». Разговор продолжался больше двух часов. Катерина Ненашева – художница-акционистка из Москвы, рассказала о том, что удается делать в ПНИ в столице, чтобы приоткрыть огромный мир для подопечных закрытых учреждений, что защита прав этих людей – неотъемлемая часть всей работы волонтеров, что высокие заборы, отделяющие жителей ПНИ от мира преодолеть нелегко, но возможно.

Александр Ильин четырнадцать лет был заместителем директора ПНИ№3 по медицинской части. Именно он встретил в интернате первых волонтеров Благотворительной организации «Перспективы», которые создали в интернате арт-студию. Именно он открыл художника Алексея Сахнова.

«Лёша был художник с самого начала, видимо, с 1995 года, как он перешел к нам из детдома №4 в Павловске. Сразу же стал нас забрасывать рисунками, печальными. Но сейчас, я вижу, он изменился, цвет появился», рассказывает Александр Ильин.

Александр Петрович размышляет о том, что Лёша, который не может говорить, выразить всё что чувствует, способен только в рисунке. Лёша Сахнов приносил рисунки каждый день. Показывал, но сначала не отдавал, жалел. Первую выставку Сахнова в интернате сделали через год, всю стенку увешали.

«Проживающие стояли, персонал, который был вообще немного удивлен, я что-то говорил, на меня смотрели, а Леша, совершенно счастливый, умчался рисовать», – вспоминает Ильин.

Лёша, отчаянно жестикулируя, требовал бумагу, карандаши, краски. Ильин собирал рисунки. Но однажды пришла уборщица и выкинул все: «Я грязь убирала, Александр Петрович». Среди этих погибших рисунков была самая лучшая, по мнению Ильина, работа Лёши Сахнова: на листе изображена огромная воронкообразная паутина, а в ней запутался и барахтается маленький беспомощный человек.

Тогда, уже больше десяти лет назад, арт-терапевты и художники приходили в палату в ПНИ, спрашивали, кто пойдет рисовать. И это было предложением сменить обстановку, пройти в другой конец огромного здания, сесть за столы. Юля Родина, которая теперь живет в доме в Раздолье, говорила: «Мы сюда приходим делать красоту». Ольга Конышева, арт-терапевт и художник, которая работала в «Перспективах», а теперь – в приюте «Покровской общины», что в Ковенском переулке, вспоминает, как важно было, что ребята научились переключаться с обычной, бытовой жизни, пребывания в палате ПНИ на создание своих рисунков.

Психолог Леонид Цой, который работал с подопечными «Перспектив» в ПНИ№3, так подвёл итоги этого во многом сумбурного, но важного разговора: «По поводу несколько сумбурного характера дискуссии, я думаю, что это обусловлено сложностью темы, дефицитом публичного обсуждения поднятых вопросов, и, как следствие, жадностью и голодом, жаждой вместить всё в два часа – ясно, что это невозможно. И двойным запросом сообщества: с одной стороны, на публичную презентацию и обсуждение острых вопросов, с другой – на психологически безопасный разговор на условиях конфиденциальности. И я думаю, что оба эти формата можно и нужно развивать, но их нужно разделить».

Да, волонтеры и художники сами нуждаются в поддержке и супервизии, а дискуссии, подобные состоявшейся в музее, необходимы.

Александр Иванов, руководитель «Арт-студии» «Перспектив» в ПНИ№3, пригласил 8 февраля в Молодежный центр Государственного Эрмитажа, где состоится презентация книги «Рисунки из воздуха». В ней собраны тексты, объединенные интересом к современным практикам работы с сообществами в искусстве и культуре. Авторы из Австрии, Финляндии, России, Сербии, Словении и Швейцарии обращаются к истории и опыту различных стран Европы, критически осмысляя художественно-образовательные проекты, затрагивающие темы инклюзии и дезинтеграции.

А выставка «Лампа Человек Он» в галерее «Сарай» Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме будет еще работать 6 и 7 февраля. Вход свободный.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»