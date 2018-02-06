Эробутик на Загородном покорился вялому хипстеру: видео

К приметам налетчика на секс-шоп в центре Петербурга добавилась флегматичность, граничащая с эмоциональной импотенцией. Посетитель стрелял без ноток возбуждения, а портупеи и прочие аксессуары для тематического веселья не обласканы даже взглядом.

В распоряжении «Фонтанки» 6 февраля оказалась видеозапись разбойного нападения на Загородном проспекте. Впрочем, юридически верная характеристика преступления диссонирует с настроением героя. Вялая поступь, безэмоциональная стрельба в пол, небольшое оживление при вытряхивании кассы и прощальное равнодушие – вот и все, чем облагородил посетитель Мекку утех. Воздались ему заслуги столь же жалкой тысячерублевой купюрой.

По данным «Фонтанки», преступник использовал травматический пистолет. 32-летняя продавец не пострадала. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК «Разбой». У полиции есть рост подозреваемого и описание одежды, вплоть до коротких белых носков и голых щиколоток, что выдает в нем приверженность уличной молодежной моде.