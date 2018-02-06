Торговый центр Stockmann может купить американский инвестфонд Morgan Stanley

ТЦ «Невский центр» в Санкт-Петербурге, последний актив финской Stockmann в России, может купить американский инвестфонд Morgan Stanley. Об этом 6 февраля сообщил Reuters со ссылкой на свои источники.

О намерении продать объект финский концерн сообщил в конце 2016 года. Позднее сообщалось, что на сделку претендуют американский инвестфонд Morgan Stanley и компания Malltech (ранее «Росевродевелопмент»). По данным Reuters, Malltech вышла из переговоров.

В Colliers International, выступающей консультантом Stockmann, отказались от комментариев. «Фонтанка» запросила комментарий Stockmann и готова опубликовать его после получения.

ТЦ «Невский центр» был открыт на Невском проспекте в 2010 году. По экспертным оценкам, стоимость комплекса площадью около 100 кв. м может составлять 160-180 миллионов евро.