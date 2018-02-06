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06.02.2018 12:27

Паркинг в «Смольном парке» в подарок

Паркинг в «Смольном парке» в подарок
ПАО «Группа ЛСР»

Покупатель квартиры в элитном комплексе «Смольный парк», который «Группа ЛСР» построила в одной из самых престижный локаций исторического центра, может получить место в подземном паркинге бесплатно.  

В перегруженном автотранспортом историческом центре Санкт-Петербурга найти свободное место для автомобиля становится порой непосильной задачей, также как и контролировать его безопасность. Комфорт проживания в элитном «Смольном парке» дополнит машиноместо в подземном отапливаемом паркинге. 

Подарок от «Группы ЛСР» позволит не беспокоиться о наличии свободных мест для парковки машины при возвращении домой и не волноваться о ее сохранности. Акция «Паркинг в подарок» распространяется на четырехкомнатные квартиры и одну просторную шестикомнатную. Удобные планировки, возможность преобразования под индивидуальные требования, площади от 136 до 280 кв. м делают эти варианты идеальными для семей с детьми, давая возможность дополнительно оборудовать кабинет, библиотеку или гостевую комнату.

Стоимость квартиры в «Смольном парке» начинается от 42 млн рублей. Акция действует при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке). Срок действия специального предложения ограничен.       

Жилой комплекс «Смольный парк» остается островком тишины и спокойствия, с прекрасными экологическими показателями и уникальными видовыми характеристиками. Большая часть комплекса расположена в уютном парке, раскинувшемся вдоль Смольной набережной. Статус и класс комплекса подчеркивают входные группы. В отделке помещений общего пользования использованы натуральный камень, фактурная декоративная штукатурка, современные элементы освещения и интерьерные аксессуары.

Сроки акции – 05.02.2018г. – 28.02.2018г., организатор ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», юр.адрес : 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36, лит. Б, пом. 29Н (310), ИНН/ОГРН: 7826090547/1027810227884, Подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться на сайте http://www.lsr.ru/  тел (812) 325-01-01

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс «Смольный парк» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/smolnyy-park-2-ochered/documents/

 


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