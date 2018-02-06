«Спасибо!» приглашает петербуржцев поработать за «спасибо»

Первая в России сеть петербургских благотворительных магазинов «Спасибо!» предлагает петербуржцам больше узнать о том, как работает сеть и как устроено социальное предпринимательство. Для этого «Спасибо!» приглашает горожан поработать в магазинах за «спасибо». Причем одно «спасибо» равно трем рублям.

Как рассказали в «Спасибо!», на текущей неделе, по 8 февраля включительно, в магазинах сети проходит акция, в ходе которой любой желающий может пройти стажировку, выбрав понравившуюся вакансию из списка. За эту работу стажеры получат местную валюту – «спасибо», которой можно будет расплатиться во время глобальной распродажи – 50% процентов скидки 9, 10 и 11 февраля. Одно «спасибо» равно 3 рублям.

«Фонтанка» рассказывала, как собирается меняться сеть благотворительных магазинов и какую долю «Спасибо!» тратит на благотворительность, кому помогает.

Напомним, что под именем «Спасибо!» объединены четыре благотворительных магазина, где можно совершить интересную покупку, сеть контейнеров для сбора вещей по городу и Центр выдачи вещей, в котором нуждающиеся могут получить вещи бесплатно. Непригодные вещи отправляются на переработку.