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06.02.2018 12:21

Украинская Рада разблокировала закон о реинтеграции Донбасса

Парламент Украины 6 февраля отказался рассмотреть постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором".

Онлайн-трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина". Теперь спикер украинского парламента Андрей Парубий сможет подписать документ и передать закон на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее депутаты от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев заблокировали подписание законопроекта о реинтеграции Донбасса, зарегистрировав постановление об отмене результатов голосования за документ.

Напомним, Верховная рада 18 января 280 голосами приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Документ относит к оккупированным территориям районы Донецкой и Луганской области, "на которых действует оккупационная администрация РФ". Датой начала "оккупации" со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года – дату накануне госпереворота в стране и смещение президента Виктора Януковича. На Россию как "государство-агрессора" возложена ответственность за "нарушение прав человека на оккупированных территориях". Украина считает все документы, выданные на них, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.

Кроме того, закон дает украинскому президенту особые полномочия – по сути, Петр Порошенко получит право объявлять в стране военное положение.


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