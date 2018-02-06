СМИ: Россияне вместо банкоматов смогут снимать деньги в кассах магазинов

MasterCard заявил о разработке сервиса, который позволит россиянам снимать деньги с банковских карт прямо в магазинах. Он уже работает в ряде других стран, а в России проходит тестирование в некоторых банках.

Как пишет 6 февраля РБК со ссылкой на представителя платежной системы, доступность снятия наличных заставит людей больше денег оставлять на картах и поспособствует развитию безналичной экономики. В банке «Русский стандарт» заявили, что тестируют систему. В Сбербанке пообещали «Фонтанке» позднее прокомментировать информацию о новинке.

За рубежом сервис действует следующим образом: покупатель платит магазину банковской картой и при этом дополнительно просит выдать ему сумму наличных из кассы. Он вводит пин-код и после одобрения транзакции банком-эмитентом получает и покупку, и деньги.

Тем временем самой массовой платежной системой в России может стать национальная разработка. Как решила Госдума, карты в 2018 году получат сотрудники всех бюджетных учреждений и получатели социальных выплат. При этом перевод средств с этих карт на другие платежные системы хотят ограничить.