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Общество
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06.02.2018 12:11

СМИ: Россияне вместо банкоматов смогут снимать деньги в кассах магазинов

MasterCard заявил о разработке сервиса, который позволит россиянам снимать деньги с банковских карт прямо в магазинах. Он уже работает в ряде других стран, а в России проходит тестирование в некоторых банках.

Как пишет 6 февраля РБК со ссылкой на представителя платежной системы, доступность снятия наличных заставит людей больше денег оставлять на картах и поспособствует развитию безналичной экономики. В банке «Русский стандарт» заявили, что тестируют систему. В Сбербанке пообещали «Фонтанке» позднее прокомментировать информацию о новинке.

За рубежом сервис действует следующим образом: покупатель платит магазину банковской картой и при этом дополнительно просит выдать ему сумму наличных из кассы. Он вводит пин-код и после одобрения транзакции банком-эмитентом получает и покупку, и деньги. 

Тем временем самой массовой платежной системой в России может стать национальная разработка. Как решила Госдума, карты в 2018 году получат сотрудники всех бюджетных учреждений и получатели социальных выплат. При этом перевод средств с этих карт на другие платежные системы хотят ограничить.

 


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