На «Горьковской» сносят пристройку ресторана Ginza

На Петроградской стороне начался демонтаж помещений ресторана «Пряности & радости», входящего в группу Ginza.

Как сообщил читатель «Фонтанки», сносу подверглась пристроенная к зданию веранда, выходящая на Малую Посадскую улицу. Около 11 утра из здания начали выносить мебель, затем разбирать само сооружение. По словам очевидца, на месте были замечены сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества и комитета по контролю за имуществом, в полномочия которых входит демонтаж незаконных построек.

В комитете по контролю за имуществом подтвердили, что его специалисты работают на Малой Посадской. Основанием для сноса является «самовольное размещение объекта благоустройства». «Фонтанка» запросила комментарий у Ginza и готова опубликовать после получения.