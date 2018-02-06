На заправках Петербурга ФСБ ищет ядовитые «омывайки»

Автозаправочные станции привлекли внимание службы экономической безопасности УФСБ Петербурга и Ленобласти метаноловыми стеклоочистителями. Ассортимент изучается по десяти адресам.

Как стало известно «Фонтанке», с шести утра 6 февраля двадцать оперативников контрразведки начали обследование заправок после полученной информации о возможной реализации стеклоочистительных жидкостей на основе метилового спирта.

Мероприятия коснулись АЗС на Верхней и Глиняной улицах, дороги на Турухтанные острова, проспектах Витебском, Дунайском, Пискаревском и Культуры (две точки), Объездном и Волховском шоссе. Адреса объединяет сеть «Фаэтон».

Одновременно рынком «омывайки» заняты экономическая полиция и Следственный комитет. Накануне в автоцентре на улице Фучика изъяли 400 литров жидкости и возбудили уголовное дело. Поводом для усиленных проверок стала смерть 57-летней покупательницы стеклоочистителя на основе метанола.