Сингапурский авиасалон открылся пожаром на южнокорейском учебно-боевом самолете

Сингапурский авиасалон, открывшийся 6 февраля, уже отметился неприятным происшествием.

Самолет южнокорейской пилотажной группы "Черные орлы" сошел со взлетно-посадочной полосы во время взлета на международном авиашоу в Сингапуре, сообщает управления гражданской авиацией Сингапура.

"Один из самолетов пилотажной группы "Черные орлы" из Республики Кореи занесло, он врезался в травяное ограждение у первой взлетно-посадочной полосы аэропорта Чанги и загорелся", — говорится в заявлении управления гражданской авиацией Сингапура в Twitter.

Самолет взлетал для показа программы в рамках Singapore Airshow 2018. "Экстренные службы аэропорта немедленно отреагировали на инцидент, и огонь был потушен, — отмечается в сообщении. – Пилот получил легкие травмы и проходит лечение". Одна из взлетно-посадочных полос аэропорта, где проходит авиасалон, временно закрыта.

Singapore Airshow 2018 пройдет с 6 по 11 февраля. Свои последние разработки в гражданской и военных сферах представят более 1 тыс. компаний из 50 стран. Российскую авиакосмическую промышленность представляют шесть компаний, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, холдинг "Вертолеты России" (входит в состав госкорпорации "Ростех"), Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") и "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева". Российская экспозиция представлена в основном моделями и макетами военных и гражданских летательных аппаратов, а также спутников. На статической экспозиции салона представлен самолет "Сухой Суперджет-100".

«Чёрные орлы» — пилотажная группа южнокорейских ВВС. Группа летает на восьми сверхзвуковых учебно-боевых реактивных самолётах T-50 Golden Eagle южнокорейского производства. Эскадрилья «Чёрные орлы» была основана 1 октября 1953 года в составе Военно-воздушных сил Республики Кореи. Принимает участие во многих национальных праздниках и международных авиашоу.