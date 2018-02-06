Петербургские специалисты на год поселились в Турции, чтобы строить АЭС

Санкт-Петербургское НИИ «Энергоизыскания» (СПб НИИИ «ЭИЗ») потратило 2 млн рублей на аренду помещений в Турции для сотрудников. Они выехали на работы за границу над российско-турецким атомным проектом.

Как говорится в опубликованном договоре, «в целях своевременного исполнения обязательств по реализации крупнейшего совместного проекта Российской Федерации и Турецкой Республики, в части проведения инженерных изысканий на территории АЭС «Аккую», у АО СПб НИИИ «ЭИЗ» возникла потребность в осуществлении закупки на аренду жилых помещений на территории Турецкой Республики».

В аренду на год были взяты 6 помещений в провинции Мерсин, где строится АЭС. Стоимость аренды одного помещения в месяц — 531 доллар США. Арендодатель — турецкая компания Yukseller Construction Nakliyat Food Textile Tourism Industry Limited Company. Примечательно, что в договоре указан срок начала аренды — сентябрь 2017 года. Хотя официально строительство было начато 10 декабря 2017 года. По ранее озвученным планам, стройка АЭС должна завершиться в 2021 году. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 22-25 млрд долларов.