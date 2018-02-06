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06.02.2018 11:30

Путина зарегистрировали

 

ЦИК зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства.

Об этом 6 февраля сообщает RT со ссылкой РИА Новости. «Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина», — говорится в постановлении.

На официальном сайте Центризбиркома пока этой информации нет. Сегодня должны официально определиться все участники президентской кампании.

Выборы президента России пройдут 18 марта.


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Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
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