Путина зарегистрировали
ЦИК зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства.
Об этом 6 февраля сообщает RT со ссылкой РИА Новости. «Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина», — говорится в постановлении.
На официальном сайте Центризбиркома пока этой информации нет. Сегодня должны официально определиться все участники президентской кампании.
Выборы президента России пройдут 18 марта.