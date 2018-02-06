Зоопарк в Приморье решили привлечь за нападения льва и леопарда на детей

Лев и леопард, недовольные жизнью в клетках и чрезмерным детским вниманием, послужили поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководства зоопарка «Чудесный» в Приморье. За последний год от хищных лап маленькие посетители страдали дважды.

Как сообщает 6 февраля Следственный комитет России, первый случай произошел еще в марте прошлого года, однако с заявлением в полицию мама пострадавшей девочки обратилась только сейчас. Тогда ребенок слишком близко подошел к клетке со львом, – зверь схватил ее лапами и укусил за голову. В январе текущего года аналогичным образом пострадал мальчик, который смотрел на леопарда. Оба маленьких посетителя остались живы, но пострадали. После этих двух эпизодов руководство зоопарка в поселке Борисовка, как сообщают местные СМИ, решило обновить ограждения, чтобы к хищникам было невозможно подойти слишком близко, однако от уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, это их не уберегло.