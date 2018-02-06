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06.02.2018 11:25

«Петербургские родители» ищут волонтеров для помощи подросткам-детдомовцам

Организация «Петербургские родители» набирает группу добровольцев в социальный проект «Право выбора», направленный на помощь подросткам, проживающим в детских домах.

«Мы приглашаем в проект волонтеров, которые смогут посвятить часть своего свободного времени общению с подростком из детского дома. Кого мы ждем? Ответственных людей в возрасте от 18 до 34 лет, готовых пройти длительное обучение в проекте и стать индивидуальным взрослым: другом, советчиком, проводником, человеком, который сможет дать ребенку многое, ничего не требуя взамен, – сообщают в общественном движении. – Со своей стороны, мы гарантируем интересное обучение и опыт, который обязательно пригодится в самых разных ситуациях, психологическую поддержку на протяжении всего участия в проекте, супервизии, участие в интересных мероприятиях и, безусловно, ощущение сопричастности к важному делу, от которого зависит судьба человека», – рассказали в организации.

«Петербургские родители» напоминают, что подросткам, живущим в детских домах, приходится намного тяжелее, чем их домашним сверстникам. Меньше возможностей обратиться за помощью, ограниченный круг общения, травмирующий жизненный опыт. А понимание того, что мечта о семье, возможно, так и не станет реальностью, заставляет их постоянно испытывать жизнь на прочность. Все это приводит к тому, что лишь небольшой процент выпускников казенных учреждений имеет шанс адаптироваться за стенами учреждения и стать успешным взрослым.

Узнать подробнее о проекте и условиях участия в нем можно у руководителя проекта – Татьяны Соколовой, по телефону +7-911-940-95-79 или написав на почту t.sokolova@petrod.ru.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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