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06.02.2018 11:07

Японский Nikkei рухнул вслед за Dow Jones

 

Японский индекс Nikkei 6 февраля упал на 4,7% после резкого спада американских индексов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные информагентства Reuters. На 10:50 мск индекс Nikkei составляет 21 610 пунктов. Это стало самым большим снижением японского биржевого индекса с ноября 2016 года.

Как накануне сообщала "Фонтанка", к концу вчерашней торговой сессии в США индекс Dow Jones рухнул более чем на 1500 пунктов, показав исторический рекорд падения за день.


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