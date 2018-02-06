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06.02.2018 11:00

Смольный потратит миллионы на антивандальное покрытие для стеклянных остановок

Петербургское ГУП «Центр» объявило конкурс на выбор подрядчика, который нанесет на стекла остановок общественного транспорта специальное антивандальное покрытие. Начальная цена вопроса — 3,5 млн рублей.

Как следует из конкурсной документации, размещенной вечером 5 февраля, защитить планируется 695,7 кв. метров стекол в шести районах: Адмиралтейском, Фрунзенском, Невском (левый берег), Московском,  Василеостровском, Петроградском и Центральном. Нанесенное покрытие должно выдерживать минимум 10 очисток от следов маркеров и краски при помощи растворителя. Исполнителя планируется определить 28 февраля.

Напомним, что год назад Смольный решил отказаться от установки в городе металлических остановок общественного транспорта. Им на смену пришли остановочные павильоны только из ламинированного стекла триплекс. Старые металлические остановки меняют на стеклянные по мере возникновения технической необходимости. 

 


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