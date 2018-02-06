Петербурженка оставила маленьких детей в «Двух палочках» и исчезла

Родителей двух детей, оставленных в ресторане японской кухни, разыскивает полиция Адмиралтейского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 5 февраля в заведение «Две палочки» на Московском проспекте, 21, пришла женщина с двумя детьми. Около половины девятого неизвестная покинула ресторан и больше не вернулась. А малыши остались. Спустя час официанты забили тревогу и вызвали полицию.

Мальчик лет пяти и девочка лет четырех смогли назвать свои имена. Сестру и брата на время отправили в детскую больницу в Купчино. Родительницу разыскивают.