В Петербурге на уборку крыш выйдут девять сотен кровельщиков

Крыши Петербурга от снега чистят 900 кровельщиков. В течение 6 февраля в городе планируют привести в порядок карнизные свесы полутора тысяч домов, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе жилищного комитета Смольного.

Во дворах снег расчищают 525 единиц техники и более 7100 дворников. Для безопасного прохода пешеходов установили 4845 ограждений потенциально опасных зон возможного падения наледи.

В комитете по благоустройству добавили, что на городских улицах во вторник работают более 1000 машин, а также около 1100 дворников. За ночь 4 тысячи самосвалов вывезли 40 тысяч кубометров снега. Город на Неве расчищают «пылесосами», а за лопату взялся даже император.

Засыпавший Северную столицу снег к разгулявшейся в Москве непогоде отношения не имеет, но её отголоски благодаря переменчивому ветру всё же достигнут города. По данным синоптиков, осадки продлятся до среды. В отдельных районах высота снежного покрова в течение нескольких дней достигла 50 сантиметров. Высота слоя свежевыпавшего снега за сутки составит 4-7 см, местами до 12 см.