Арестованным полтора года назад угонщикам добавили десять «Фордов»

Оперативники уголовного розыска полицейского главка раскрыли кражу десятка автомобилей «Форд» полуторагодичной давности. Подозреваемые находятся в изоляторе с момента последнего угона в июле 2016 года.

Как стало известно «Фонтанке», о судьбе своих машин есть шанс узнать у восьми горожан и двух предприятий. Все десять «Фордов», кражу которых приписывают уже арестованным петербуржцам, были угнаны в июне и начале июля 2016 года на севере Петербурга, преимущественно в Приморском районе. Сейчас все уголовные дела объединены в одно производство.

Как ранее сообщало наше издание, задержали двоих подозреваемых 19 июля 2016-го, при себе у них был целый арсенал различного инструмента угонщиков. Оба арестованных уже имеют судимости, не только за угон, но и за оружие, и за наркотики. Теперь оба вспомнили, что имеют за плечами серию.