Снегоуборщик, легковушка и самосвал устроили сложное ДТП на КАД

Массовое ДТП произошло в ночь на 6 февраля на севере КАД в Петербурге.

«Притормозив перед ДТП, водитель снегоуборщика не справился с дорожной обстановкой и догнал Volvo. Спустя 5 минут приехал VW Passat в снегоуборщик, а ещё через полчаса страйк устроил многотонник. Водители первого ДТП чудом не попали под колеса», – рассказывают очевидцы в соцсетях.

Подробности, фотографии и видеозаписи как момента ДТП, так и общей картины места аварии, сделанной с коптера, – на «Водителе Петербурга».