Биткоин за сутки потерял в цене 23 процента

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоин опустилась до трехмесячного минимума. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap от 6 февраля.

По состоянию на 10.20 мск биткоин торгуется на уровне 6261 доллара за монету, что на 23 процента ниже, чем сутки назад.

Напомним, максимума биткоин достиг в декабре прошлого года — он стоил 19511 долларов. Котировки пошли вниз на фоне новостей о попытках властей Индии, Южной Кореи, Китая, России и США контролировать этот рынок. Кроме того, японские правоохранительные органы 2 февраля провели обыски в офисах криптовалютной биржи Coincheck Inc., со счетов которой неделю назад были похищены 500 миллионов долларов.