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13:57 06.02.2018
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06.02.2018 10:25

Биткоин за сутки потерял в цене 23 процента

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоин опустилась до трехмесячного минимума. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap от 6 февраля.

По состоянию на 10.20 мск биткоин торгуется на уровне 6261 доллара за монету, что на 23 процента ниже, чем сутки назад.

Напомним, максимума биткоин достиг в декабре прошлого года — он стоил 19511 долларов. Котировки пошли вниз на фоне новостей о попытках властей Индии, Южной Кореи, Китая, России и США контролировать этот рынок. Кроме того, японские правоохранительные органы 2 февраля провели обыски в офисах криптовалютной биржи Coincheck Inc., со счетов которой неделю назад были похищены 500 миллионов долларов.


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05.02.2018 17:16
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05.02.2018 09:36
Клубный дом Look аккредитован еще одним банком
В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.02.2018 18:01
Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020
1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы
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02.02.2018 17:10
Скидки 100 000 рублей на квартиры в ЖК «Полис на Неве»
В феврале покупателям квартир в жилом комплексе «Полис на Неве» компания «Полис Групп» предоставляет дополнительную скидку 100 000 рублей*
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В год своего 25-летия Группа RBI представляет обновленные логотипы продуктовых брендов RBI и «Северный город», а также новый корпоративный логотип
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25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
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