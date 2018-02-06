Упрдор «Северо-Запад»: К трассе, на которой в ДТП погибли 9 человек, претензий нет

Участок дороги под Тихвином между селами Усть-Шомушка и Березовик, где произошло ДТП с 9 погибшими, был обработан противогололедными материалами, но во время столкновения шел снег.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения Упрдор «Северо-Запад».

«Согласно акту, составленному представителем ГИБДД на месте ДТП, проезжая часть дороги А-114 была обработана противогололедными материалами. Претензий к дорожным службам нет», – уточняют в Упрдоре.

Напомним, страшная авария произошла на 443 километре трассы Вологда – Новая Ладога 6 февраля в 06:43. Как ранее писала «Фонтанка», столкнулись грузовик «Ивеко» и микроавтобус «Форд», идущий из Череповца. Все 8 пассажиров и водитель микроавтобуса погибли.