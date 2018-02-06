Программистов на Лиговском лишили техники Apple почти на 800 тысяч

Из офиса разработчика компьютерных программ в центре Петербурга украли гаджеты почти на 800 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», днем 5 февраля в полицию Фрунзенского района с заявлением обратилась представитель фирмы, занимающейся разработкой программного обеспечения. Она сообщила, что в период времени с полуночи до 14 часов третьего февраля кто-то обворовал их офис в БЦ «Эко статус» на Лиговском проспекте, 140. Из помещения пропали два iPhone, четыре ноутбука стоимостью в районе 170 тысяч рублей каждый (три из них — марки Apple), игровой пульт и планшет iPad. Сумма ущерба — 790 тысяч рублей.

Обобранные программисты заявили, что к преступлению могут быть причастны двое стажеров из Татарстана. Известно, что за плечами молодых людей 28 и 27 лет есть судимости. Впрочем, точно указать на личности похитителей смогут установленные в офисе камеры видеонаблюдения.

Отметим, что спустя два часа в полицию обратились еще и арендаторы офиса на 8 этаже. Представители фирмы заявили, что остались без макбука и пяти бутылок алкоголя. Потерпевшие указали на все тех же стажеров из Татарстана.