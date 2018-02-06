Полиция нашла, кто «подбросил» тело женщины в квартиру на Крупской

За убийство сожительницы в квартире на улице Крупской задержан петербуржец. О теле молодой женщины ранее сообщил в полицию отец задержанного, поспешив заявить, что ему труп подбросили.

Напомним, вечером 3 февраля в полицию позвонил владелец квартиры на улице Крупской, 31, и заявил, что в помещении может находиться мертвая девушка. Правда, мужчина оговорился, что к ее возможной гибели отношения не имеет: он находится за городом и вернется через три дня. Звонивший добавил, что, возможно, тело ему подбросили. Приехав в квартиру, стражи порядка, действительно, нашли труп молодой женщины с признаками насильственной смерти.

По информации «Фонтанки», к утру 6 февраля в убийстве сожительницы изобличен 29-летний петербуржец — сын звонившего собственника жилья. Как считает следствие, вечером 1 февраля пара выпивала в квартире на Крупской. Молодые люди поссорились, в результате молодой человек избил девушку и ушел. Травмы потерпевшей оказались смертельными.

В ГУ МВД России «Фонтанке» сообщили, что подозреваемого на основании статьи 91 УПК РФ задержали сотрудники уголовного розыска Невского района. Возбуждено уголовное дело об убийстве.