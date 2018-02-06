Минобороны купит больше ста боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

Министерство обороны России закупит 114 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Об этом 6 февраля рассказал заместитель главы ведомства Юрий Борисов.

«Это будет новая модификация, обсуждали как раз детали, насколько конструкторы успевают провести все необходимые доработки», — цитирует Борисова Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс». Он добавил, что для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности. Кроме того, вертолет получит улучшенную оптическо-прицельную систему.

По словам Борисова, контракт будет подписан в рамках осуществления новой Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. Чиновник также отметил, что в 2018 году ВКС должны получить шесть новых Ка-52.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается с 2010 года. Машины строят на заводе «Прогресс» в Арсеньеве. Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов.