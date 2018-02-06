В олимпийской зоне в Пхенчхане произошла вспышка норовирусной инфекции

Тридцать шесть человек пострадали от норовируса в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане, который примет зимние Олимпийские игры 2018 года.

Как 6 февраля сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС, за последние четыре дня несколько сотрудников службы безопасности, которые будут работать на Играх, обратились к врачу с жалобами на боли в животе. Основной причиной массового недомогания сотрудников называется вирус, обнаруженный в питьевой воде.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Спортсмены из России выступят под нейтральным флагом после допингового скандала.