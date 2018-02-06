В автоцентре в Купчино изъяли 400 литров опасной «омывайки»

Сотрудники экономической полиции Петербурга прошлись по павильонам автоцентра «Бэст» в Купчино. Как итог — около 400 л опасной «омывайки» и четверо задержанных.

Как стало известно «Фонтанке», 5 февраля в рамках ранее возбужденных уголовных дел о продаже товаров, не отвечающих требованиям безопасности, экономическая полиция пришла в автоцентр «Бэст» на улице Фучика, 17. Из четырех павильонов вывезли стеклоомывающую жидкость четырех наименований с содержанием метилового спирта. Всего из реализации изъято около 400 л «омывайки». Продавцы опасной жидкости стали фигурантами уголовных дел по статье 238 УК РФ. Подписку о невыезде дали четверо петербуржцев.

Напомним, что 5 февраля СК сообщил об изъятии опасной жидкости на Московском шоссе. Ранее, выпив эту «омывайку» с метанолом, умерла женщина 57 лет.