Развратника с «Гостиного двора», пристававшего к школьнице, задержали

В отделе полиции оказался безработный петербуржец, изобличенный в разврате. На домогательства в вагоне поезда между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская» накануне пожаловалась школьница.

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники управления полиции на метрополитене к утру 6 февраля задержали подозреваемого в развращении школьницы. Как сообщало наше издание, девочка 15 лет пожаловалась на домогательства после поездки в метро около семи вечера 2 февраля. Подозреваемый — 29-летний петербуржец, сейчас он задержан на двое суток. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России.